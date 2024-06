Era uno di quei centri dove non si trattava di una semplice elezione amministrativa per il rinnovo del consiglio comunale, ma di un vero e proprio “plebiscito”, dove la gente era stata chiamata alle urne con l’intento di apprezzare l’operato dell’amministrazione in carica del primo cittadino ed onorevole di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

Alla fine è stato un convinto sostegno con entusiasmo.

