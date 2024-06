Mo: da Usa altri 404 mln dollari in aiuti umanitari a Gaza e Cisgiordania

Washington, 11 giu. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti annunciano che forniranno ulteriori 404 milioni di dollari in aiuti umanitari ai civili palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, portando l’importo totale dell’assistenza ai palestinesi dall’inizio del conflitto Israele-Hamas a 674 milioni di dollari. “In qualità di maggiore donatore umanitario al popolo palestinese, riconosciamo l’urgente bisogno di maggiore assistenza per i civili, date le terribili condizioni umanitarie, e invitiamo tutti i donatori a sostenere le operazioni salvavita per i palestinesi a Gaza e nella regione”, afferma in un comunicato dichiarazione del Dipartimento di Stato.

“Questo nuovo finanziamento – precisa la dichiarazione – fornirà sostegno essenziale ai palestinesi vulnerabili a Gaza, in Cisgiordania e nella regione, fra cui cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria, protezione, istruzione, alloggio e sostegno psicosociale”.