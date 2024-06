Alla fine l’ha spuntata a Michele Iapozzuto a Colle Sannita, prendendosi il suo secondo mandato da Sindaco con la lista “Leali per Colle”.

Niente da fare per Maurizio Piacquadio e la sua “Impegno Comune”, che si ferma al 34% nella sua prima esperienza come candidato Sindaco.

