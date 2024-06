C.sinistra: Bonelli, ‘opposizioni rompano indugi, fermare destra’

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Alleanza Verdi e Sinistra ha ottenuto uno straordinario risultato alle elezioni europee, e di questo ringraziamo gli italiani, le italiane e i tantissimi giovani che ci hanno sostenuto. Questo successo ci spinge a continuare con maggiore determinazione la nostra lotta per la giustizia sociale, la giustizia climatica e la pace, specialmente in contesti di conflitto come quello in Palestina e Gaza, dove stiamo assistendo a un vero e proprio massacro di civili”. Così Angelo Bonelli di Avs.

“È giunto il momento per le opposizioni democratiche di rompere gli indugi e avviare una fase di confronto serrato per fermare il tentativo della destra di smantellare la Costituzione della Repubblica Italiana e le figure di garanzia fondamentali, come quella del Presidente della Repubblica”.