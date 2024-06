Milano, 10 giu. (Adnkronos) – “Cara Giulia, non è più tempo di orrore, non è più tempo di bugie, di egoismo e cattiveria. Chiunque ti abbia incrociato nel percorso della vita, conserva oggi un dolce ricordo che resterà un segno indelebile nella sua anima”. Lo scrive su Instagram Loredana Femiano, mamma di Giulia Tramontano, uccisa a coltellate dall’ex compagno Alessandro Impagnatiello. Il 31enne oggi concluderà il suo interrogatorio in aula.