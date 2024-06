Mo: palestinese entra in base Idf in Cisgiordania senza che i soldati se ne accorgano

Ramallah, 10 giu. (Adnkronos) – Un palestinese è entrato in una base dell’Idf in Cisgiordania ed è stato successivamente trovato all’interno per caso dai militari. Lo ha riferito la Radio dell’Esercito, secondo cui l’uomo è malato di mente.

I soldati di guardia all’ingresso non si erano accorti del suo ingresso e sarebbero sottoposti a un processo disciplinare.