Tel Aviv, 10 giu. (Adnkronos) – Due missili anticarro sono stati lanciati contro il Kibbutz Manara in Galilea, nel nord di Israele. Non ci sono state vittime causate dall’attacco, rivendicato da Hezbollah con la motivazione che è stato effettuato in risposta agli attacchi israeliani a Hula e Sheba, nel sud del Libano.