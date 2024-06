Iv: Renzi, ‘congresso in autunno, avanti con in costruzione casa libdem con altri protagonisti’**

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Occorre andare oltre ricostruendo quel cantiere riformista che Azione ha inspiegabilmente distrutto un anno fa” e costruire una “casa libdem” ma deve essere portata avanti “da persone nuove, diverse da chi ha fatto fallire il Terzo Polo. Non si può ripartire da capo con i protagonisti delle recenti telenovelas”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews proponendo un “congresso straordinario” in autunno “per il rinnovo della Presidenza nazionale e per costruire con gli altri soggetti interessati il cantiere riformista”.