Europee: Silvestroni (Fdi), ‘in Provincia Roma Meloni supera i 100mila voti’

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Una grandiosa vittoria per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia alle elezioni europee! In provincia di Roma Meloni supera i centomila voti”. Così il senatore Marco Silvestroni, segretario di Presidenza e presidente della federazione di Fdi della Provincia di Roma.

“Un trionfo storico – commenta il parlamentare – che riflette il duro lavoro, la passione e la dedizione del partito della nostra comunità. Con il suo carisma e la sua determinazione, Giorgia Meloni ha consolidato il suo rapporto con il Paese e ha conquistato il cuore degli elettori italiani, portando Fratelli d’Italia a un risultato straordinario. L’entusiasmo e la determinazione dimostrati durante la campagna e l’impegno al Governo hanno portato a un successo che sarà ricordato per anni a venire”.