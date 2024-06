Ucraina: Orban, ‘pace dipende da elezioni europee e americane’

Budapest, 9 giu. (Adnkronos) – Ci si può aspettare una soluzione del conflitto ucraino se le forze amanti della pace vinceranno le elezioni per il Parlamento europeo e negli Stati Uniti. Lo ha detto ai giornalisti il ​​primo ministro ungherese Viktor Orban dopo aver votato per le elezioni del Parlamento Europeo.

“La pace – ha detto Orban alla Tass – può essere raggiunta in due passi”: alle elezioni del Parlamento europeo in corso in tutti i paesi dell’Unione Europea, dove al centro c’è la questione della guerra e della pace. E alle elezioni presidenziali di novembre negli Usa: “Questo è il secondo passo”, se le elezioni in Europa e negli Stati Uniti “vengono vinte da persone amanti della pace”, allora la pace potrà essere stabilita in Ucraina.

“Ora, il nostro primo compito è vincere le elezioni per il Parlamento europeo”, ha detto il capo del governo ungherese, aggiungendo di aver seguito da vicino le campagne elettorali in Francia, Germania, Italia e altri paesi dell’Unione Europea e di aver visto che ovunque la questione della guerra e della pace è venuta alla ribalta. “Questa è ormai una questione paneuropea”, ha sottolineato Orban. “Pertanto è possibile interpretare la campagna elettorale nei paesi europei come una campagna sul tema della guerra e della pace”.