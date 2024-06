Mo: polizia israeliana arresta almeno 33 persone nelle proteste per gli ostaggi

Tel Aviv, (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno 33 persone sono state arrestate dalla polizia israeliana durante la manifestazione avvenuta ieri a Tel Aviv, in cui migliaia di persone chiedevano un accordo per il rilascio di tutti gli ostaggi, lo scioglimento del governo del primo ministro Benjamin Netanyahu e lo svolgimento di elezioni anticipate. Durante le manifestazioni, nelle quali Netanyahu è stato “criticato per aver visitato solo gli ostaggi salvati, ignorando le famiglie in lutto”, la polizia ha disperso la folla con idranti, scrive il Times of Israel.

Proteste antigovernative si sono verificate anche in altre parti del paese, come Haifa o Beersheba. I manifestanti hanno chiesto che si tengano elezioni in Israele e un accordo per liberare i rimanenti ostaggi ancora tenuti prigionieri a Gaza dalle milizie palestinesi. Centinaia di persone hanno manifestato anche a Gerusalemme, dove, come in altre città, hanno criticato il governo per l’annuncio della morte di Chaim Peri, 79 anni; Yoram Metzger, 80 anni; Amiram Cooper, 84 anni, e Nadav Popplewell, 51 anni.