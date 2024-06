Israele: Katz nomina Nirenstein consigliere per lotta all’antisemitismo

Tel Aviv, 9 giu. (Adnkronos) – Il Ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha nominato Fiama Nirenstein consigliere speciale per la lotta contro l’antisemitismo per conto del Ministero degli Affari Esteri. Lo riportano i media israeliani.

Nirenstein è una giornalista veterana, rispettata autrice specializzata in antisemitismo, nel conflitto nel Medio Oriente, Islam, terrorismo e diritti umani.