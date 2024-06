Gb: presentatore Bbc trovato morto in Grecia

Atene, 9 giu. (Adnkronos) – È stato trovato morto il presentatore televisivo e radiofonico della Bbc Michael Mosley. Lo riportano i media greci. Il 67enne, noto per i suoi programmi Tv e il podcast Just One Thing di Bbc Radio 4, era scomparso mercoledì mentre era in vacanza sull’isola greca di Symi, dopo aver lasciato la moglie sulla spiaggia di Agios Nikolaos per partire per fare passeggiata.

Sua moglie in seguito aveva denunciato la scomparsa di Mosley, che era senza telefono. La polizia greca, i vigili del fuoco, turisti e volontari locali hanno concentrato le loro ricerche su una zona rocciosa a nord del villaggio di Pedi, dove era stato avvistato l’ultima volta.

Ert News riporta che il corpo del presentatore è stato ritrovato accanto a una staccionata sulla spiaggia di Agias Marinas. Dopo frenetiche ricerche, l’uomo è stato localizzato quando i giornalisti dell’emittente greca hanno analizzato le riprese dell’area sottoposta alle indagini. Sul luogo del ritrovamento sono intervenute la polizia e le autorità locali.