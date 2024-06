Il Tar ha fissato l’udienza al 20 giugno, intanto il dirigente ha deciso di revocare l’atto contestato.

L’associazione “Io per Benevento”, rappresentata da Giuseppe Schipani, ha chiesto alla magistratura amministrativa di sospendere la determina del Comune di Benevento pubblicata in data 16.05.2024, che ha lo scopo di selezionare enti del Terzo Settore capaci di co-gestire e implementare progetti innovativi nel contesto del programma nazionale “DesTEENazione – Desideri in azione”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

