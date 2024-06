Un anno in Erasmus dopo aver lasciato il settore giovanile e il rientro a casa, per giocarsi le sue carte e seguire le orme degli altri canterani già promossi tra i grandi. Stagione altalenante quella vissuta da Antonio Prisco alla Recanatese, chiusa con 25 presenze in campionato e con l’amara retrocessione dei leopardiani, ko ai playout contro la Vis Pesaro. Prima parte luminosa per il classe 2004 giallorosso, poi nel girone di ritorno la grande crisi che ha travolto i marchigiani.

