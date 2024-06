Mo: forze israeliane confiscano terreni privati palestinesi a Hebron

Ramallah, 7 giu. (Adnkronos) – Le forze israeliane hanno sequestrato terreni palestinesi di proprietà privata a Hebron, in Cisgiordania, con la motivazione di “ordini di appropriazione”. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa.

Il capo della Commissione palestinese per la Colonizzazione e la Resistenza del Muro, il ministro Muayad Shaaban, ha detto a Wafa che gli ordini mirano ad espandere la Route 60, a Hebron, per i coloni israeliani.

Shaaban ha denunciato le misure come gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, spiegando che Israele sfrutta il pretesto del ripristino delle infrastrutture e dello sviluppo stradale per soffocare la presenza palestinese e scollegare villaggi e città in tutte le aree palestinesi.