Lecco: finisce nelle acque del lago, in corso operazioni di salvataggio

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – Una donna di 67 anni è finita nelle acque del lago ad Imbersago, provincia di Lecco, per cause non ancora rese note. Dalle prime informazioni nell’incidente potrebbe essere coinvolta anche un’altra persona.

Sul posto sono presenti i soccorritori dell’Areu 118 e i vigili del fuoco, intervenuti con squadre fluviali e con gli uomini del nucleo Saf da Lecco, Merate e Dalmine.

In volo anche l’elicottero dei vigili del fuoco Drago e un elisoccorso.