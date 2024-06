Il diniego della revoca del permesso soggiorno umanitario legato allo status di rifugiato, venuto meno per valutazione della commissione competente, e poi la successiva intimazione degli operatori di un centro accoglienza a Campoli del Monte Taburno ad andare via hanno rappresentato i fattori di innesco per una crisi di escandescenza da parte di un immigrato 42enne originario del Camerun.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia