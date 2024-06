Europee: Schlein ricorda Berlinguer, ‘umanità e autorevolezza, per noi resta un esempio**

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Oggi non potevamo essere da nessun’altra parte, a 40 anni esatti da quel 7 giugno 1984 che ha segnato la storia, una data drammatica perchè in questa stessa c’è stato l’ultimo comizio di Berlinguer. Una delle più straordinarie figure politiche della storia non solo d’Italia ma d’Europa e del mondo. Una figura che è ancora oggi d’esempio per la sua grande capacità di stare al fianco di chi fa più fatica. E per noi è ancora oggi un esempio per il modo di essere in politica: grande umanità unita a grande autorevolezza”. Così Elly Schlein a Padova per la chiusura della campagna elettorale delle europee.