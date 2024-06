Diciannovenne di Benevento è stato tratto in arresto dagli investigatori della Squadra Mobile per atti persecutori e lesioni nei confronti della ex compagna di diciotto anni. L’attività costituisce una delle prime applicazioni della legge 168 del 2023, che ha introdotto la facoltà di arresto in flagranza differita anche per i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia