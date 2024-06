Oltre 20mila persone sono attese a Forchia nei prossimi giorni e settimane per il tradizionale appuntamento dei Testimoni di Geova. Conosciuti anche per gli imponenti incontri che tengono in tutto il mondo, i Testimoni di Geova tornano presso la Sala delle Assemblee della cittadina periferica della Valle Caudina.

