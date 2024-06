Una riapprovazione. Per confermare quanto fatto finora, dopo l’adeguamento alle prescrizioni effettuate dalla Corte dei conti, recepite dall’Avvocatura regionale. Ieri pomeriggio, il coordinatore del distretto sannita dell’Ente Idrico Campano, Pompilio Forgione, ha riunito il consiglio. 14 su 29 i presenti, essendo in seconda convocazione, sarebbero stati sufficienti 10 partecipanti. Tra gli assenti, però, parecchi erano impegnati in quest’ultimo scampolo di campagna elettorale per le amministrative.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia