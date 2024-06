Roma, 6 giu (Adnkronos) – “La presidente del Consiglio mi attacca dicendo che non so dove prendere le risorse per la Sanità: falso. Ho detto sin dall’inizio dove prendere le risorse, 4 miliardi sulla riforma Irpef e poi gli 800mln sprecati per i centri in Albania”. Lo ha detto Elly Schlein a Repubblica tv.