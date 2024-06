Torna il sereno per il mercato dei mutui immobiliari campano e sannita, con numero contratti in crescita. Un quadro positivo in cui l’importo mediano nel beneventano risulta il più contenuto in Campania, anche però in relazione a quotazioni immobiliari che sono le più basse.

