Governo: Conte, ‘Meloni si fa baciare in fronte da Biden, io sempre a testa alta’

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Biden fa sicuramente politiche progressiste sul piano interno, ma non significa che ne condivido la politica estera, con una strategia militare che ci sta portando alla terza guerra mondiale; anche a Gaza, se non avesse dato copertura a Israele avremmo forse evitato quello che stiamo vedendo. Su Trump non condivido la copertura che dà al governo di Netanyahu. Se fossi il presidente del consiglio cercherei di avere buoni rapporti con entrambi, nell’interesse della mia nazione, ma non andrei mai a prendere baci in fronte, sono sempre andato a testa alta.” così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Otto e mezzo su La7.