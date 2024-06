Elezioni: Agcom, ‘sabato e domenica silenzio elettorale, anche su piattaforme on line’

Roma, 6 giu (Adnkronos) – “L’Autorità ricorda che da sabato 8 giugno 2024 ha inizio il silenzio elettorale fino a domenica 9 giugno 2024, così come indicato nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 39/2024 in applicazione dell’art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024. È quindi possibile effettuare attività di propaganda elettorale fino alle ore 23:59 di venerdì 7 giugno 2024”. Lo rende noto l’Agcom.

“L’obbligo di osservare il silenzio elettorale contenuto nell’art. 9, primo comma, legge 212 del 1956 riguarda anche le emittenti radiotelevisive e si estende a tutte le attività di propaganda elettorale, diretta ed indiretta, anche se veicolata sulle piattaforme online. Resta fermo il divieto di pubblicazione e/o diffusione dei risultati dei sondaggi politici ed elettorali, già in vigore da sabato 25 maggio 2024”, aggiunge AgCom.