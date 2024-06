Ieri mattina gli agenti della Polizia municipale di Benevento, coordinati dal comandante Pasquale Pugliese, nella rilevazione di un sinistro stradale in via Santa Colomba – per fortuna senza conseguenze gravi – hanno verificato che uno dei conducenti coinvolti nell’incidente stradale era sprovvisto di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia