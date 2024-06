Il primo nodo tecnico è ancora da sciogliere, ma intanto il Benevento prova già a proiettarsi nel futuro per quanto riguarda la composizione e la gestione dell’organico che dovrà affrontare la prossima stagione. Di lavoro da fare ce ne sarà in abbondanza, soprattutto per tenere fede alle linee guida tracciate dal presidente Vigorito: ripartire da 15 calciatori che attualmente compongono la rosa e arriva poi a fine mercato con un gruppo che non superi le 24 unità.

