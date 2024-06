Alluvione: Pd, ‘parole Bignami prefigurano reato voto scambio’

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Ricattare le famiglie in difficoltà ed in ginocchio per la alluvioni, a due giorni dal voto, è un atto ignobile, che potrebbe prefigurare persino il reato di voto di scambio. Si tratta di una situazione insostenibile che svela l’arroganza della destra ed in particolare di Fratelli d’Italia dal momento che il sottosegretario Bignami è da sempre uno dei fedelissimi della Premier. Se Giorgia Meloni non ne prende le distanze e non ne sconfessa immediatamente l’operato non è solo complice ma anche il mandante”. E’ quanto dichiarano i deputati: Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente e Stefano Vaccari capogruppo in Commissione Agricoltura della Camera dei deputati.