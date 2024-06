Roma, 5 giu (Adnkronos) – La mia vita “è cambiata sicuramente, la visibilità e l’esposizione mediatica, non mi capitava prima che le persone mi fermassero in treno e per strada. Ma sono molto contenta per il lavoro che stiamo facendo, è indispensabile. A noi spetta di ricostruire la sinistra, una alternativa a queste destre e la speranza di emancipazione delle persone”. Lo ha detto Elly Schlein a Corriere.it.