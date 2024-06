Mo: scontri a Gerusalemme prima della Marcia della Bandiera

Gerusalemme, 5 mag. (Adnkronos) – Violenti scontri sono scoppiati nel quartiere arabo della Città Vecchia di Gerusalemme, appena dentro la porta di Damasco, prima della Marcia della Bandiera nel Giorno di Gerusalemme. Giovani religiosi nazionalisti hanno lanciato pietre e attaccato i residenti arabi locali. Lo riporta il Times of Israel, aggiungendo che la polizia ha cercato di separare le due parti.

Inneggiando “a morte agli arabi”, i giovani nazionalisti hanno aggredito i giornalisti per impedire loro di filmare – scrive il giornale israeliano – mentre un agente di polizia ha spinto un fotoreporter arabo, che riporta un lieve taglio sulla fronte. Un manifestante ha cercato di rompere il telefono di un giornalista del Times of Israel che stava filmando gli scontri.