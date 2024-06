Migranti: Meloni a opposizioni, ‘sanità? Hanno gettato 17 mld da finestra per superbonus’

Roma, 5 giu.(Adnkronos) – “Penso di avere il diritto, visto che la maggioranza degli italiani mi ha chiesto di affrontare la questione in maniera strutturale, di spendere le risorse dei cittadini per fare quello che mi hanno chiesto. Sono risorse spese per risolvere un problema. Quali sono le risorse che si potevano spendere in sanità e che non sono servite a risolvere un problema? I 17 miliardi di euro che sono andati nelle truffe del Superbonus. Soldi tolti ai malati per darli a dei truffatori. Quelle sono risorse che sono state spese non per risolvere dei problemi e sono state gettate dalla finestra. Se avessi avuto quei 17 miliardi di truffe stimate ad oggi, volentieri le avrei messe sulla sanità. Purtroppo sono state gettate per darle a gente che voleva truffare lo Stato”. Così la premier Giorgia Meloni, dall’hotspot di Shengjin in Albania, risponde alle opposizioni, accusando: “non vogliono risolvere il problema” dell’emergenza migratoria. Le risorse destinate al protocollo con l’Albania, rimarca, “erano destinate alla gestione di questo problema” e dirottandole in Italia “avremmo speso di più”, sostiene.