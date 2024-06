Israele: Netanyahu fa causa a giornalisti che diffusero notizie false sua salute

Tel Aviv, 5 giu. (Adnkronos) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intentato una causa per diffamazione contro i giornalisti Ben Caspit e Ori Misgav e l’attivista Gonen Ben Yitzhak, sostenendo che i tre hanno diffuso notizie false sulla sua salute. Il premier chiede un risarcimento fino a 500.000 shekel (circa 124.000 euro).

Secondo la motivazione contenuta nella denuncia, gli imputati “diffondono informazioni false e dannose contro il primo ministro”, poiché avevano fatto affermazioni, quali “il primo ministro è malato di cancro al pancreas, non è idoneo a ricoprire il suo ruolo, e altro ancora. Osservazioni che sono bugie e falsità. Il primo ministro è una persona perfettamente sana per la sua età”.