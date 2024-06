Oreste Vigorito è stato chiaro: per restare sulla panchina del Benevento, Gaetano Auteri dovrà adeguarsi alle condizioni della società. La settimana post-eliminazione sarà determinante per capire se sarà così o se invece il club giallorosso opterà per un nuovo cambio di rotta.

