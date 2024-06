Welfare, Bianchi (Caritas): “Operatori chiamati a dare una svolta a persone in difficoltà”

Roma, 4 giu. (Adnkronos/Labitalia) – “I volontari Caritas hanno il compito di accompagnare le persone che si rivolgono a loro per dare una svolta alla loro vita grazie al protocollo siglato tra il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Inps e Caritas”. A dirlo oggi Laura Bianchi, referente area lavoro Caritas italiana, intervenendo all’incontro ‘Politiche di inclusione e solidarietà. Riscopriamo i talenti’, organizzato dall’Inps, dal consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e dalla Fondazione consulenti per il lavoro.

“Dopo 3 mesi di sperimentazione – spiega – siamo nella fase di monitoraggio. Sul territorio ci sono stati incontri tra i partner, corsi di formazione per gli operatori e ne è emerso uno scambio, un confronto, un miglioramento delle competenze degli operatori Caritas anche grazie ai consulenti del lavoro. Le criticità ci sono, come i tempi diversi di attivazione, difficoltà di conciliazione con il lavoro quotidiano; ci sono territori con limitate opportunità offerte dal mercato del lavoro e difficoltà di dialogo con gli enti locali”.

“Tuttavia abbiamo visto anche esperienze significative come Siena e Brescia – avverte – e in particolare Benevento che può rappresentare il modello che vogliamo rappresentare e diffondere sul territorio”.