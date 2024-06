“Per misurare la transizione e per verificare sul campo la realtà degli impegni orientati alla transizione, anche quest’anno il Censis, in collaborazione con Repubblica, ha elaborato il Green & Blue Index, declinato per tutte le 107 province italiane, fra loro aggregate per dimensione: le città metropolitane, le province con più di 500 mila abitanti, le province con una popolazione compresa fra i 300 mila e i 500 mila abitanti, le province con meno di 300 mila abitanti. Sulla base di 26 indicatori, articolati secondo le categorie ‘contesto’, ‘popolazione’, ‘imprese’, la costruzione dell’indice ha consentito di definire le diverse graduatorie per le diverse tipologie di provincia, con una particolarità, e cioè la possibilità di far risaltare quelle province che hanno mostrato un maggior impegno nel perseguire la transizione o che hanno mostrato una maggiore ‘velocità’ nel recuperare posizioni e conseguire traguardi”.

Sono il metodo e lo scenario operativo scelti per elaborare il report Censis ‘Green&Blue Index’ dal quale emergono, oltre alla conferma di dati già noti, elementi positivi per il Mezzogiorno.

