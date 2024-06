Sanità: Serracchiani, ‘dl Schillaci è fuffa elettorale e inganno per cittadini’

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Un decreto legge sulle liste d’attesa a cinque giorni dal voto è solo fuffa elettorale, un inganno per i cittadini, oltre ad essere il riconoscimento che avevamo ragione quando denunciavamo il definanziamento della sanità”. Così Debora Serracchiani, responsabile giustizia nella segreteria nazionale del Pd.

“Pensano di cavarsela con l’annuncio di misure miracolose perché sanno che le liste d’attesa sono uno dei problemi più sentiti dalle persone ma il problema è solo rimandato. Non si fanno le nozze coi fichi secchi, non si assume personale senza risorse fresche, e ci chiediamo cosa spera di ottenere un ministro della Salute che già ha avuto ‘frizioni’ con il Mef e contesta i numeri delle Regioni”.