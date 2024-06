Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Oggi a 4 giorni dal voto, Melono presenta in un video un decteto che abbiamo ribattezzato ‘decreto fuffa’. Gli italiani non si faranno prendere in giro. Dentro non c’è un euro, ci sono cose già previste. Volete migliorare la sanità davvero? Votate la nostra proposta di legge”. Così Elly Schlein a Bari.