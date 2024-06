Sanità: Schlein, ‘costretto Meloni a darci ragione, per liste attesa no risorse sufficienti’

Romna, 4 giu. (Adnkronos) – “Sono felice che ancora prima del voto dell’8 e 9 giugno la nostra campagna in tutta Italia sulla sanità abbia già ottenuto un primo risultato: costringere il governo di Giorgia Meloni ad ammettere che avevamo ragioni noi, non ci sono risorse sufficienti per abbattere le liste di attesa”. Così Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Trinitapoli.

Ma per la segretaria del Pd l’intervento del governo non risolve: “Oggi a 4 giorni dal voto hanno approvato in Cdm una norma, che peraltro è già stata contestata anche dalle regioni guidate dal centrodestra, perchè sembra fuffa. Vedremo il testo ma dalla anticipazioni che leggiamo non si affronta il nodo vero: se vogliamo abbattere le liste di attese bisogna sbloccare tetto assunzioni che venne messo dal governo Berlusconi con Meloni ministra nel 2009. Perchè se i reparti si svuotano le liste d’attesa si allungano all’infinito e chi ha i soldi va nel privato, chi non li ha rinuncia a curarsi”.

“Le altre soluzioni sono soluzioni che favoriscono il privato e che continuano nel solco dello smantellamento e indebolimento della sanità pubblica. Se vogliono fare qualcosa per la sanità – sottolinea Schlein – votino insieme a noi la proposta di legge a mia prima firma che chiede più risorse alla sanità pubblica e un piano straordinario di assunzioni”.