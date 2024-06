Sanità: Boccia, ‘Meloni costretta a inseguirci ma norma è scatola vuota’

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “Come abbiamo denunciato anche ieri, il tanto sbandierato provvedimento sulle liste d’attesa annunciato da Giorgia Meloni dal palco di Piazza del Popolo è una scatola vuota”. Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

“Dopo l’incontro con le regioni organizzato in fretta dal ministro Schillaci è evidente che il governo ha dovuto varare norme piene di buchi, con coperture incerte e con scelte gestionali demagogiche e improvvisate, non condivise dalle regioni, che favoriscono ancora una volta il privato. Giorgia Meloni è costretta a darci ragione, a inseguirci, a copiare nostre idee, ma il risultato prodotto è molto scarso. La verità è che come sempre sotto il vestito di questo governo non c’è nulla: le scelte fatte con manovra e Def non danno margini”.

“Il Pd ha presentato un pdl a prima firma Elly Schlein che sblocca le assunzioni e mette risorse sul pubblico. Votare la nostra proposta è l’unica strada da seguire per recuperare risorse e ridare dignità alla sanità pubblica. Il resto è propaganda elettorale, anche di scarsa qualità, di una destra incapace di governare”.