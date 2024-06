Il momento dei furti scocca anche in quel di Moiano. Dopo Bucciano, tempestata nelle ultime settimane da una massiccia ondata predatoria, e Sant’Agata de’ Goti – pure disturbata da diversi episodi nelle scorse nottate – è il centro moianese a patire le poco gradite attenzioni. Delinquenti si sono affacciati, infatti, in abitazioni situate in zona variante, zona Tuoro, e in via Nuova San Pietro. Diverse situazioni compattate nello spazio di poche ore arrivandosi, addirittura, in uno dei casi sopra menzionati, ad un incontro (quasi) ravvicinato. Come si apprende, infatti, i ladri si sarebbero fatti, in orario notturno, all’interno di una casa arrivando a insinuarsi nella zona notte mentre i proprietari stavano dormendo.

