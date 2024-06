Non c’è obiettivo mancato che non porti con sé il suo carico di amarezza e certamente l’eliminazione da parte della Carrarese non fa eccezione. Stavolta, però, al rammarico si associa pure la sensazione di avere basi buone da cui ripartire per tracciare gli orizzonti futuri. Il domani del Benevento è già cominciato e la prima pietra non può che essere rappresentata dalla conferma dei giovani che sono riusciti a imporsi in prima squadra. Da Talia a Perlingieri, senza dimenticare Viscardi: la società vuole ripartire da loro, affiancando a questi altri giocatori che si sono messi in mostra nella Primavera giallorossa o nelle varie squadre in cui sono stati in prestito. Ce ne sono diversi da tenere sotto osservazione e da tenere quantomeno in considerazione per il prossimo ritiro estivo. Prima di queste valutazioni, però, è necessario sciogliere il nodo tecnico.

