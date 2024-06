Erano stati arrestati per i tumulti del 19 maggio 2024 presso la Casa circondariale di Benevento e per questo sottoposti alla custodia cautelare in carcere il 35enne R.M.(1989); il 29enne P.A; il 32enne D. M.A.; il 37enne E.J.A , come da richiesta del Pubblico Ministeri confermata dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento.

