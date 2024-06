È la notte più amara della stagione giallorossa. Quella delle speranze svanite, dei rimpianti perenni e delle lacrime amare.

Il cammino del Benevento si interrompe in semifinale: sarà la Carrarese a giocarsi la promozione in Serie B. Una serata da mille emozioni contrastanti quella della Strega, le stesse raccontate dal presidente Oreste Vigorito tra l’amarezza del postpartita giallorosso: “I ragazzi stasera hanno perso ma non da sconfitti, hanno dato quello che potevano dare, magari facendo degli errori anche di gioventù, considerando i ragazzi che avevamo in campo”.

