Le Europee ma non solo. Se il test per volare a Bruxelles risulta importante, addirittura decisivo per qualche soggetto politico nel Sannio, ci sono anche altre urne ad essere monitorate con estrema attenzione, quelle dalle quali sortirà il responso amministrativo di Faicchio.

Questo centro del Telesino non interessa tanto per chi dovrà guidare il Comune nel prossimi cinque anni, se ci sarà la conferma di Nino Lombardi oppure il ritorno di Vincenzo Petrucci, bensì per i risvolti che si potrebbero avere a livello provinciale, intesa come Rocca dei Rettori. Qualora gli elettori dovessero preferirgli Petrucci, l’attuale Presidente della Provincia Nino Lombardi decadrebbe immediatamente e in breve tempo si tornerebbe alle urne. Lombardi fu eletto tramite elezioni di secondo grado svoltesi in data 28.07.2022, con decreto da lui stesso firmato nella qualità di Vice Presidente della Provincia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia