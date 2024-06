Fiere, successo RiminiWellness 2024: oltre 100 mila visite

Rimini, 2 giu. – (Adnkronos) – Un appuntamento che ha fatto incontrare business, innovazione e divertimento, internazionalità, qualità della vita ed esperenzialità: la 18esima edizione di RiminiWellness va in archivio con numeri che la consacrano catalizzatore dell’intera industry e di tutte le community di riferimento. Per la prima volta dall’adozione in Italia dei nuovi criteri di calcolo internazionali, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata a fitness, benessere, sport e sana alimentazione – conclusasi oggi in fiera a Rimini e sulla riviera – mette a segno oltre 100mila visite, raddoppiando anche il numero delle presenze straniere. E cresce anche la componente professionale internazionale dell’evento: 500 appuntamenti sulla piattaforma di matching e delegazioni da 25 Paesi.

Con un format rinnovato e grazie alla sua doppia anima, professional e consumer, dal 30 maggio a oggi, si sottolinea in una nota RiminiWellness ha occupato tutto il quartiere fieristico. La bontà della strategia di potenziamento dell’area B2B si riflette nei numeri di crescita dell’edizione 2024 che confermano la direzione intrapresa con anche nuove categorie ad alto interesse e potenziale B2B (Health, Riabilitech, Corporate Wellbeing, Hospitality e Real Estate). RiminiWellness 24 ha visto 170mila metri quadrati fra indoor e outdoor, 28 padiglioni, 300 brand espositori articolati in aree tematiche: dall’Active, al FoodWell, all’Olistico passando per la novità Active Beauty. Più di 2000 le ore di allenamenti e 80 appuntamenti tra eventi e convegni.

L’intero territorio riminese – si sottolinea – è stato contagiato da questa “febbre” di benessere, grazie ai 240 eventi del RiminiWellness Off, il fuori salone della manifestazione organizzato da IEG e dal Comune di Rimini. “RiminiWellness ha rilanciato la fiducia tra gli operatori e offerto un autorevole colpo d’occhio sul settore con Gli Stati Generali del Fitness e del Wellness, una non stop di appuntamenti formativi in collaborazione con REX Round-tables, The European House of Ambrosetti, Università degli Studi di Bologna Dipartimento Qualità della Vita QUVI, Università degli Studi di Padova, CLUST-ER Health Emilia Romagna, Tecnopolo di Rimini, ANIF, CIWAS, Istituto per il Credito Sportivo, Sport e Salute, Confartigianato, Regione Sardegna, Rete delle Città Sane e tanti altri, riconfermando il successo di HYROX e dell’area Foodwell in straordinaria espansione, verso un’alimentazione equilibrata e gustosa”.

Grande anche l’impatto sui media: centinaia di servizi e dirette tv e radio, pezzi su stampa trade, servizi e interviste on line e off line, media partnership di prestigio, numeri esplosivi sui social hanno fatto di RiminiWellness 2024 il simbolo dell’apertura di una stagione estiva molto promettente, anche grazie ai tanti eventi calendarizzati su territorio.

RiminiWellness – che tornerà nel 2025 nei padiglioni della Fiera di Rimini e sulla riviera per la sua 19esima edizione, come sempre nel mese di maggio – è l’evento capofila di IEG Wellness Network, la piattaforma globale di IEG per coinvolgere con eventi fieristici in Asia, Europa, Nord America tutti i professionisti del settore (operatori, istruttori, catene di palestre, centri sportivi, produttori e distributori di attrezzature) e gli appassionati di sport, fitness e wellness. I prossimi appuntamenti sono: Dubai Muscle Show e Dubai Active (25-27 ottobre 2024, Dubai); Brasil Trading Fitness Fair (22-24 novembre 2024, São Paulo, Brasile); Riyadh Muscle (21-22 Febbraio 2025, Riyadh, Saudi Arabia).