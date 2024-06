Benevento a fine corsa: solo pari con la Carrarese (2-2), la Strega alza bandiera bianca

Il (mezzo) passo falso a cui non si può porre rimedio. Il Benevento non va oltre il pari (2-2) con la Carrarese e recide così anche l’ultimo filo che ancora lo teneva aggrappato all’obiettivo della promozione in Serie B.

Un pareggio che lascia in bocca il sapore di una sbornia cattiva e nell’anima la malinconia di un sogno che si infrange. Rumore che blocca la gola e riempie di dolore la notte dei novemila tifosi giallorossi accorsi al ‘Vigorito’ per spingere la Strega alla rimonta. Solo sfiorata, con i sanniti si portano in vantaggio due volte, prima con Lanini e poi con Talia, ma vengono raggiunti in entrambe le circostanze. E la seconda volta non hanno più la forza di reagire, anche perché ridotti in dieci dal 43′ per l’ingenua espulsione di Talia: un rosso che ha finito inevitabilmente per condizionare la gara.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia