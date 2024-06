Gli uffici comunali di Baselice saranno temporaneamente dislocati a causa dei lavori che stanno interessando la sede comunale.

La decisione è stata presa dalla Giunta comunale, guidata dal sindaco Lucio Ferella, qualche giorno fa.

Come si legge nella Delibera, la casa comunale, sita alla via Santa Maria s.n.c., è interessata da lavori di adeguamento sismico e, pertanto, è stato necessario trasferire altrove, per il tempo necessario al completamento dei lavori, gli uffici comunali.

Lo Statuto Comunale stabilisce che la sede del Comune è fissata nell’edificio comunale, sito in via Santa Maria e le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, anche di ordine sociale, che possano promuovere partecipazione ed elevazione civile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia