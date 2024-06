Partiti: Conte, ‘con finanziamento pubblico più furti a danno Stato’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “Con il finanziamento pubblico dei partiti aumentavano i furti ai danni dello Stato. Noi opponiamo un diverso modello, che è il nostro modello, condividiamolo. Noi non abbiamo casi di corruzione perché non accettiamo dagli imprenditori finanziamenti che poi ti condizionano. Poi, con il limite dei mandati, non accettiamo che un parlamentare resti li’ a coltivare il proprio interesse. Noi abbiamo restituito alla collettività cento milioni, possono farlo anche gli altri”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di ‘In mezz’ora’ su Rai3.