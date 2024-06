2 giugno: Rauti, ‘festa celebra impegno militare e civile al servizio Paese’

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “La Festa del 2 giugno onora l’idea di Patria e i valori fondativi della Repubblica, e rafforza il nostro orgoglioso senso di appartenenza alla nazione italiana. La sfilata di oggi ha celebrato l’impegno – come recita il tema scelto quest’anno – ‘A difesa della Repubblica e al servizio del Paese” degli uomini e delle donne delle Forze Armate, dei Corpi Armati dello Stato e delle organizzazioni civili'”. Così il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti (Fdi), che ha assistito oggi alla sfilata per il 78esimo anniversario della Repubblica.

“Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri – ha aggiunto il sottosegretario alla Difesa al termine della parata – garantiscono libertà e sicurezza sul territorio nazionale ed all’estero impiegando oltre 7.000 uomini e donne nelle Missioni internazionali sotto l’egida di NATO, ONU e UE per portare la stabilità e costruire la pace”.